Rio Grande do Sul apresenta plano para reconstrução do estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta sexta-feira (17) a criação do Plano Rio Grande, iniciativa estadual destinada a reparar os danos causados pelas consequências das fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas.

Segundo o governador gaúcho, o projeto é abrangente e destinado “à reestruturação e reconstrução do estado”, e que para isso será necessário a união de amplos setores da sociedade, além de apoio federal e coordenação de esforços.

“Queremos engajar o setor privado, a sociedade civil, as prefeituras, o governo federal, todos em torno de um grande plano de reconstrução do estado”, declarou o governador do RS.

O plano de reconstrução contará com atuação de todas as secretarias e órgãos públicos, que atuarão sob a coordenação da nova Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que será responsável por “gerenciar e revisar as soluções e instruir os processos das demais secretarias”.

“Não é o caso de termos um compartimento, uma unidade que, sozinha, responderá pela reconstrução do estado. Vamos ter o alinhamento das ações em cada uma das secretarias, mas haverá nesta secretaria, um escritório de projetos. E caberá a ela promover o alinhamento e a transversalidade dos projetos com as secretarias finalísticas”, detalhou Leite.

Além disso, para garantir a efetividade das medidas, será criado o Fundo Plano Rio Grande (Funrigs), que contará com um aporte inicial de R$ 12 bilhões, valor proveniente da dívida que o estado pagaria a União.

