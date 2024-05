Procon-MS suspende atendimentos por telefone temporariamente

O atendimento por telefone do Procon-MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), incluindo o Disque Denúncia 151, se encontra momentaneamente indisponível.

Saiba Mais Política Governo inaugura nova sede do Procon MS

A medida decorre da transferência dos serviços de telefonia para o novo prédio da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). O prazo para a regularização depende de agente externo, não sendo possível ainda determinar quando os atendimentos via telefone irão retornar.

Durante o período, os consumidores tem nos canais digitais o suporte para tirar dúvidas, abrir uma reclamação ou registrar sua denúncia no site. É possível também enviar questionamentos pelo e-mail [email protected].

Novo endereço

O Procon-MS mudou, no início de maio, para um novo prédio localizado na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco. Todos os atendimentos presenciais passaram a ser realizados em um espaço amplo e seguro das 7h30 às 17h30, sem intervalos.

Unidades presentes no Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijur (Centro Integrado de Justiça) complementam o suporte aos consumidores, além do atendimento digital disponível 24 horas no site da instituição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Governo inaugura nova sede do Procon MS

Deixe seu Comentário

Leia Também