Governo inaugura nova sede do Procon MS

O Governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (8), a nova sede do Procon de Mato Grosso do Sul, que também sediará o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), que auxiliará com orientações, encaminhamentos e emissão de documentos.

O governador Eduardo Riedel, que esteve presente na inauguração do novo espaço, lembrou o compromisso do executivo sul-mato-grossense com o consumidor, e destacou a importância de um novo espaço para o órgão.

“Ao inaugurar esse prédio hoje, muito mais do que um prédio, nós estamos inaugurando um conceito de trabalho, um conceito de atendimento”, disse o governador. “Aqui, sem dúvida nenhuma, a gente começa a chegar naquilo que é a excelência do atendimento”, completou.

Riedel ainda destacou que o governo do Estado está negociando uma linha de ônibus para passar em frente ao novo prédio do Procon, algo que o governador classificou como essencial para a população que procura assistência.

O prédio foi oficialmente inaugurado na noite de hoje, porém, já contava com atendimento para a população, visando a importância desse serviço.

Além de ser um espaço mais moderno e acessível, com banheiros e móveis adaptados, dois elevadores e piso tátil, um dos destaques é a segurança. O prédio contará com pórtico de entrada com detector de metais e câmeras de vigilância, que serão monitoradas pelas policiais Militar e Civil, que também estarão presentes no prédio

Centro de Atendimento ao Migrante

O CAM, que também faz parte da estrutura da Secretaria Executiva de Direitos Humanos da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), contará com auxílio ao migrante, encaminhamentos e emissão de documentos essenciais.

Patrícia Cozzolino, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, explicou que o espaço atende a uma demanda da população do Estado, e aponta para a melhoria do atendimento com o novo espaço.

“Era um clamor da população sul-mato-grossense, por que a muito tempo o Procon permanecia nas instalações anteriores, e todos que lá passaram sabiam da necessidade do aprimoramento, do acolhimento melhor ao usuário do serviço público, e também da modernização do equipamento como um todo”, comentou Cozzolino.

Previsão é que os serviços comecem ainda no próximo semestre, com estruturas da secretária Executiva, como os conselhos de Direito, da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente, e da Pessoa Idosa, além de comitês e comissões e serviços da Energisa e Águas Guariroba.

O espaço também contará aulas gratuitas de português aos migrantes, visando a capacitação para que eles possam ocupar vagas de trabalho no Estado.

A nova sede do Procon agora se encontra na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também