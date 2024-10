Ranking e Quaest mostram Rose líder em empate técnico

As últimas pesquisas de intenção de votos para prefeitura de Campo Grande foram divulgadas durante o começo da noite deste sábado (26).

Para o Ranking, Rose Modesto (União Brasil) aparece com 47%, enquanto Adriane possui 44% dos eleitores ao seu lado no quadro estimulado. Neste levantamento, brancos, nulos ou não souberam responder somaram 9%.

Nos votos válidos, Rose ganharia a disputa eleitoral com 51,60%. Já a segunda colocada, Adriane Lopes, ficaria com 48,40%.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-03392/2024. Foram ouvidos 2000 moradores, entre os dias 25 e 26 de outubro, onde a margem de erro é de 2,20% e a confiabilidade é de 95%.

Quaest -

Os dados do Instituto Quaest, encomendada pela TV Morena, mostra Rose a frente com 43%, enquanto Adriane possui 42% no cenário espontâneo. Brancos e nulos somaram 5%.

No quadro de votos válidos, Rose estaria ganhando o segundo turno com 51%, enquanto Adriane ficaria com 49%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Morena e realizada presencialmente com 1.000 pessoas em Campo Grande, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral como MS-03943/2024. O nível de confiança é de 95%, tendo 3 pontos para mais ou para menos como margem de erro.

