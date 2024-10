Eleitores devem baixar ou atualizar o e-Título até este sábado

Neste domingo (27), será o dia dos eleitores se dirigirem às suas respectivas zonas eleitorais para votarem no 2º turno das eleições municipais. E para isso, é necessário levar o título de eleitor ou o e-Título.

Mas o aplicativo do e-Título só pode ser baixado até hoje (26). Isso porque, no dia do segundo turno, a ferramenta não estará disponível nas lojas virtuais, nem para atualização, nem para download.

O aplicativo da Justiça Eleitoral funciona como uma via digital do título de eleitor. Ela recomenda que o indivíduo baixe ou atualize o quanto antes o app, para evitar "filas virtuais" às vésperas da votação.

Se tiver foto, o e-Título pode ser usado, inclusive, para a identificação nas seções eleitorais. O app pode ser baixado nas lojas virtuais dos smartphones. Quem já tem o dispositivo pode atualizá-lo, também nas lojas virtuais.

Quais os serviços disponíveis no aplicativo?

A apresentação de justificativa eleitoral no dia das eleições e após o pleito;

Consulta ao histórico de justificativas eleitorais;

Consulta ao local de votação;

Emissão de certidão de quitação e de crimes eleitorais;

Geração do título eleitoral em formato PDF para impressão;

Cadastro de mesários voluntários;

Emissão de declaração de trabalhos eleitorais (para quem precisa comprovar o trabalho nas eleições);

Consulta a débitos com a Justiça Eleitoral;

Pagamento de eventuais débitos eleitorais por Pix ou por meio da emissão de boleto;

Além disso, o aplicativo conta com ferramentas inclusivas para pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade ou daltônicas.

Quais são as permissões solicitadas pelo aplicativo?

Acesso à câmera: para a leitura de QR codes, conferência de autenticidade de documentos e fotografia de documentos.

Localização: o uso da geolocalização ocorre na justificativa no dia da eleição. Isso porque o procedimento só é possível, no dia da eleição, com a comprovação de que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral.

Como usa serviços de internet, o e-Título precisa verificar quais as conexões disponíveis, inclusive para poupar o pacote de dados do eleitor, quando possível. Em alguns casos, a ausência de conexão impede a prestação de determinados serviços.

