Eleição apertada aumenta importância de debate

O debate de hoje (25) na TV Morena, que colocará frente a frente Adriane Lopes e Rose Modesto, ganha um tempero especial. As pesquisas de institutos mais conhecidos, apontam uma eleição apertada, e independente de quem esteja à frente, a margem é sempre pequena e ao alcance de erros ou acertos na noite desta sexta-feira.

Com isso, o embate entre ambas as postulantes ganha um sabor de "cobrança de pênaltis". Há algumas diferenças, desta vez o fato acontece em uma sexta-feira, e não se sabe ainda se a audiência será maior ou menor por conta disso, mas a influência no resultado de domingo, pode vir à medida que uma ou outra das candidatas, seja superior a outra.

O desempenho de Reinaldo Azambuja contra o juiz Odilon, e principalmente o de Eduardo Riedel enfrentando o Capitão Contar, ainda estão vivos na cabeça do eleitor, que viu nas duas ocasiões os dois tucanos vencerem ambos os confrontos.

O último grande evento da eleição, começa hoje às 21 horas (MS), em sinal aberto no canal 6.

Como será -

O debate será composto por quatro blocos, alternando entre temas livres e determinados. No primeiro e terceiro blocos, as candidatas poderão formular perguntas de sua escolha para a concorrente. Cada bloco terá aproximadamente 10 minutos, permitindo que cada candidata administre seu tempo entre perguntas e respostas.

Saiba Mais Política Paraná e Ranking têm nova divergência em pesquisas

Reportar Erro

Saiba Mais Política Paraná e Ranking têm nova divergência em pesquisas

Deixe seu Comentário

Leia Também