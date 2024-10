Paraná e Ranking têm nova divergência em pesquisas

A dois dias da eleição que definirá a próxima prefeita de Campo Grande, entre Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP), pesquisas de intenções de votos ainda divergem. Para o Instituto Paraná, a vantagem de votos válidos é de 6,2% para a atual prefeita, enquanto o Instituto Ranking mostra a ex-deputada federal na liderança com 6% de diferença.

No levantamento do Instituto Paraná Pesquisas Adriane Lopes tem 53,1% e Rose Modesto 46,9% dos votos válidos em pesquisa divulgada ontem (24). O Instituto Ranking mostra o inverso, e nesta sexta-feira (25), divulgou o levantamento onde a ex-deputada tem 53% das escolhas do eleitorado e a atual prefeita 47%. Veja o quadro.



Margem de erro

Outro ponto de destaque é a diferença da margem de erro, que leva em conta o número de pessoas entrevistas. O Instituto Paraná ouviu 800 moradores entre os dias 20 a 23 de outubro e apresenta margem de erro de 3,5%.

Já o Instituto Ranking realizou o levantamento nos dias 23 e 24 junto a 2 mil pessoas e possui margem de erro de 2,2%.

Instituto Paraná

Na pesquisa espontânea, Adriane aparece com 34,4%, enquanto Rose tem 31,9% das intenções de votos. Outros 33,4% não souberam responder ou votariam branco e nulo.

Já no quadro de votos estimulados a prefeita tem 47,8% das escolhas, seguida por Rose Modesto que apresentou 42,3%. Brancos e nulos somam 6,4% e 3,6% não souberam responder. A pesquisa foi registrada no TSE como MS-06183/2024.

Instituto Ranking

Na pesquisa espontânea a liderança é da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 46,6% das intenções de votos. Já a atual prefeita Adriane Lopes (PP) aparece com 41,4%.

No quadro de votos estimulados, a liderança é de Rose Modesto, com 47,2% das intenções de votos. Adriane Lopes tem 41,8%, e outros 11% dos entrevistados não sabem, não responderam ou anulariam o voto. O levantamento foi registrado sob o nº MS-08386/2024.

