Eleições: Confira as propostas de Adriane e Rose

Ainda está em dúvida sobre qual o melhor plano de governo para atender as necessidades de Campo Grande nos próximos quatro anos? Confira a estratégia traçada por Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil)

No campo do Emprego, renda e desenvolvimento sustentável, a prefeita Adriane Lopes planeja implementar o Programa “Campo Grande na Rota Certa”, para transformar Campo Grande na capital da Rota Bioceânica, tornando-a um epicentro logístico de integração, de distribuição de mercadorias

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Campo Grande.

Na educação, investimento será na formação Continuada de Professores, focando nas deficiências apontadas pelas avaliações institucionais e no conhecimento de novas metodologias de ensino e no uso de tecnologias educacionais e istituir o Plano de Cargos e Carreira do Administrativo da Rede Municipal de Educação



Na Saúde o foco é na melhoria do Atendimento de Urgência e Emergência – para desafogar os serviços da urgência e emergência, gestão irá investir na atenção primária como ordenadora do sistema de gestão de filas e fortalecer o trabalho em rede com as instituições contratualizadas e dar andamento ao Complexo Hospitalar de Campo Grande.

Para a Infraestrutura objetivo é pavimentar mais de 400 km de vias na cidade nos próximos quatro anos, correspondentes a 50% das ruas não asfaltadas da Capital. Veja as demais propostas:



Rose Modesto

Na Educação, Rose quer modernizar equipamentos, reativar laboratórios de informática e matemática nas escolas e ampliar o acesso à internet de qualidade, além de implementar avaliações periódicas do desempenho dos alunos para identificar lacunas de aprendizagem e orientar intervenções pedagógicas.

Na Saúde, candidata projeta implantar a Central de Telemedicina para atendimento especializado, reformar e ampliar a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo acesso universal e atendimento de qualidade para toda a população. Agilizar a triagem nas classificações de urgência e o primeiro atendimento nas demandas da saúde e implantar os mutirões de procedimentos especializados para atender a fila de espera para atendimentos eletivos.

Para a área de Cidadania e Proteção Social, Rose vai fortalecer a segurança pública com uso de drones, totens, videomonitoramento, câmeras de apr oximação, reconhecimento facial e patrulhamento com motocicletas mais potentes. Além de incentivar a contratação de mulheres vítimas de violência para garantir emprego e renda.

Na preservação ambiental e saúde animal, meta é credenciar ONGs para apoiar acolhimento emergencial de cães e gatos em situação de maus tratos. Veja as demais propostas:

