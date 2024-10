AGORA: Homem é esfaqueado dentro de ônibus na Mascarenhas de Moraes

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado dentro de um ônibus de transporte coletivo durante a noite desta sexta-feira (25), na Avenida Mascarenhas de Morais, em Campo Grande.

Populares que estavam dentro do veículo relataram ao JD1, que autor e vítima tiveram uma discussão dentro do 073, que faz a rota Terminal Nova Bahia/Terminal Júlio de Castilho, quando o autor acionou a campainha para descer no próximo ponto. Ao ver que as portas se abriram, ele esfaqueou várias vezes o jovem.

Após atingir o rapaz, o autor desembarcou e tomou rumo ignorado. Passageiros então informaram ao motorista, que desviou a rota e levou a vítima direto para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

Outro ônibus teria sido acionado para finalizar o transporte dos usuários até o destino final.

Equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) estão atendendo a ocorrência.

