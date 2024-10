Corinthians pagará R$ 300 milhões apenas de juros de dívidas em 2024

O Corinthians estima que, em 2024, seus gastos com o pagamento de juros das dívidas acumuladas chegarão a R$ 300 milhões, o que representa mais de 25% da receita prevista em seu orçamento anual.

A maior parte desses juros está relacionada à amortização - processo de reduzir o valor de uma dívida ao longo do tempo, por meio de pagamentos periódicos - do financiamento da Neo Química Arena.

O clube estabeleceu um acordo com o banco para pagar apenas os juros entre 2023 e 2024, com um total que deve atingir cerca de R$ 200 milhões.

Até agosto deste ano, o Corinthians já desembolsou mais de R$ 199 milhões em juros, e a diretoria projeta um gasto adicional de aproximadamente R$ 100 milhões até o final de 2024.

Em entrevista ao ge, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, destacou que o principal objetivo é reduzir o bloqueio das contas e melhorar o fluxo de caixa para amortizar parte das dívidas que chegam diariamente aos setores financeiro e jurídico do clube.

Augusto também criticou a gestão anterior, ressaltando que o pagamento dos juros tem dificultado a capacidade do clube de realizar investimentos em estrutura e no futebol.

No ano passado, o Corinthians gastou cerca de R$ 225 milhões apenas em pagamentos de juros, o que impactou negativamente o resultado do EBITDA, que é a diferença entre receitas e custos antes de descontar juros, depreciações e amortizações.

Durante uma apresentação no início de setembro, o diretor financeiro Pedro Silveira atualizou a dívida do Corinthians para R$ 2,3 bilhões, um aumento de aproximadamente R$ 200 milhões em relação ao início do ano.

A diretoria revisou o orçamento do clube para 2024 e prevê um faturamento de R$ 935 milhões, além de um superávit de R$ 17,6 milhões, valores superiores ao que havia sido projetado inicialmente.

Confira a especificação dos gastos com juros:

Bancos: R$ 29,5 milhões

Agentes e fornecedores: R$ 30,5 milhões

Impostos: R$ 63,4 milhões

Variação cambial: R$ 13,9 milhões

Distratos, multas, descontos, receitas e outros: R$ 2,1 milhões

Neo Química Arena: R$ 59,4 milhões

Total: R$ 199,050 milhões

