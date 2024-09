Corinthians realiza "Dia da Transparência" e atualiza dívida para R$ 2,3 Bilhões

O Corinthians realizou no início da tarde desta sexta-feira (13) o “Dia da Transparência”. O objetivo era elucidar as dúvidas sobre a administração do presidente Augusto Melo.

A dívida bruta do Corinthians, no final de 2023, era de R$ 2,189 bilhões. E na ocasião, o diretor financeiro Pedro Silveira atualizou a dívida do clube para R$ 2,3 bilhões. O dirigente fez uma apresentação de slides para mostrar o balanço financeiro atualizado.

O montante é dividido com R$ 924 milhões com oneroso (direitos de imagem, dívidas e etc), parcelamento tributário (R$ 676 mi) e Neo Química Arena (R$ 710 mi). "Contando um pouco para vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar, a dívida aumenta R$ 122 milhões, correto? Só de juros da dívida herdada são R$ 139 milhões. Então a dívida aumentou menos que os juros que incorreu no período. Então isso é muito importante destacar", disse Silveira.

Segundo Silveira, a parte onerosa que se aproxima da casa do bilhão corresponde a pagamentos a fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais e dívidas com atletas, como direitos de imagem que foram sanados durante o ano.

O dirigente também fez um balanço da janela de transferências de meio do ano. E de acordo com Silveira, na conta final, o Corinthians acumulou uma economia de R$ 19 milhões, especialmente pela venda de Wesley por 20 milhões de dólares.

Além disso, Fred Luz, CEO do clube, afirmou que a contratação de Memphis Depay entra nesta conta, embora o holandês não tenha aparecido nos slides de apresentação. O clube contará com R$ 57 milhões de aporte da Esportes da Sorte, patrocinadora principal, para ajudar no pagamento do pacote de R$ 70 mi pela contratação do europeu.

O Corinthians está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17º colocação. E nesse sábado (14), enfrentará o líder Botafogo, às 20h.

