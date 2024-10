Após debate, decisão da eleição segue nas ruas

Poderia ter sido um massacre, mas não foi. Fosse um jogo de futebol, o confronto entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) ontem (25), se assemelharia a uma partida onde um dos times, ataca o adversário de forma incessante, mas não consegue fazer o gol da vitória.

Rose questionou e criticou Adriane durante quase todo o tempo no debate na TV Morena, mas a prefeita da Capital suportou à pressão sem sofrer nenhuma perda significativa. Os questionamentos de natureza administrativa e as cobranças sobre a folha secreta, principalmente, conseguiram ser respondidos ou enrolados por Adriane numa linha previsível e aparentemente bem treinada.

Com isso, o confronto como fator decisivo em um pleito equilibrado não aconteceu, ao contrário de edições anteriores, onde o evento foi determinante no processo eleitoral. A eleição apertada segue nas ruas, e as urnas se abrem “daqui a pouco”, às sete da manhã (27).

