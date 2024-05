Bruno Mars anuncia mais shows pelo Brasil e novas datas no DF e RJ

O cantor norte-americano Bruno Mars vai estender a sua turnê pelo Brasil. Nesta sexta-feira (17), a Live Nation, organizadora dos shows, anunciou apresentações em Curitiba e Belo Horizonte e mais duas em São Paulo.

Ao todos, serão 14 shows em 5 estados. A Live Nation também informou as novas datas para as apresentações no Rio de Janeiro e em Brasília. O adiamento na ‘cidade maravilhosa’, veio após o prefeito, Eduardo Paes, querer vetar o espetáculo às vésperas das eleições.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro apoiou e agradeceu a Prefeitura do Rio pela decisão.

No Rio de Janeiro, o show do dia 4 de outubro acontecerá em 19 de outubro. A cidade ainda terá 2 apresentações extras, em 16 e 20 de outubro. Os shows na cidade maravilhosa acontecem no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Com as novas datas, os shows de Brasília, que estavam marcados para os dias 17 e 18 de outubro, acontecem nos dias 26 e 27 do mesmo mês.

Após esgotar quatro datas, Bruno Mars se apresentará mais 2 vezes em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, datas anteriormente previstas para o Rio de Janeiro. Assim, o cantor estará no palco do MorumBIS nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro.

A cidade de Curitiba ganhou duas apresentações, em 31 de outubro e 1º de novembro. O artista também vai se apresentar em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro.

A venda geral dos shows em todas as cidades será no dia 22 de maio. De acordo com a produtora, os ingressos que já foram adquiridos valem para as novas datas. Caso o comprador não possa comparecer, será realizado o reembolso no site da Ticket Master.

Veja as datas:

4 de outubro: São Paulo (novo show)

5 de outubro: São Paulo (novo show)

8 de outubro: São Paulo (esgotado)

9 de outubro: São Paulo (esgotado)

12 de outubro: São Paulo (esgotado)

13 de outubro: São Paulo (esgotado)

16 de outubro: Rio de Janeiro (novo show)

19 de outubro: Rio de Janeiro (reagendado, esgotado)

20 de outubro: Rio de Janeiro (novo show)

26 de outubro: Brasília (reagendado, esgotado)

27 de outubro: Brasília (reagendado, esgotado)

31 de outubro: Curitiba (novo show)

1º de novembro: Curitiba (novo show)

5 de novembro: Belo Horizonte (novo show)

