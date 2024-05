Fake News: Frajola não morreu e passa bem

Ufa, que susto! O gatinho Frajola, que ficou conhecido após se tornar o primeiro gato comunitário de MS, está vivo e bem. Uma publicação no perfil do Instagram do animal afirmou que ele havia morrido, deixando os seguidores do felino assustados.

Um story com a mensagem "Comunicamos !!!! Frajola morreu" foi publicada na tarde desta segunda-feira (6). No entanto, não passa de uma notícia falta.

Também por meio das redes sociais, um dos tutores do animal esclareceu a confusão. "Pessoal, a conta do Instagram do Frajola foi invadida e perdemos o acesso à ela, já estamos tentando recuperar. O Frajola está bem, não aconteceu nada com ele! Obrigado pela compreensão", disse Pablo.

