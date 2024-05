Prepara o vestido e os remendos! Veja as datas das Festa Juninas da Capital

Será que o Campo-grandense gosta de uma Festa Junina?! Mesmo ainda estando no mês de maio, a preparação para "pular a fogueira" já começou e as datas foram divulgadas. Veja quais são elas!

Quem dará início a festança será a AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) no dia 8 de junho. A festa acontecerá no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, das 12h às 22h. A expectativa é que mais de 8 mil pessoas passem por lá durante as 10h de programação.

No local estarão à venda comidas típicas, como espetinho, cachorro quente, pastel, arroz carreteiro, derivados do milho, caldos, drinks, quentão, doces, além da linguiça de Maracaju e o sobá. Haverá também as tradicionais danças, apresentações sertanejas e área kids.

A entrada para a festa tem o valor simbólico de R$ 10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam. Todo o valor arrecadado contribuirá para a manutenção das atividades da instituição.

No mesmo sábado (8), acontecerá o 4° Arraiá Aspra Social com Junior Rodrigues, Gleice Helena e Banda e o tradicional pau de sebo, que foi instalado no mês de abril. O evento será na Rua Bilac Pinto, no Jardim Parati, a partir das 19h.

De 12 a 15 de junho tem o tradicional Arraial de Santo Antônio, que este ano será no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com comidas típicas, danças e shows musicais. A programação completa ainda não foi divulgada.

De 21 a 31 de junho tem a 7ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, realizada pela Igreja Perpétuo Socorro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também