Grupo de estudantes da UFMS faz campanha pela 'Dignidade Menstrual'

A Empresa Júnior do curso de Jornalismo da UFMS, EJ Brava, está realizando a campanha ‘Por que estamos bravas?’, para arrecadar materiais de higiene pessoal para mulheres.

A ação faz parte do ‘Menstruar com dignidade', em defesa do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado em 28 de maio. A campanha é em parceria da Brava com o Coletivo Margarida Marques, e com a Central Única das Favelas (CUFA).

Os itens que estão sendo arrecadados são: absorvente, shampoo, condicionador, creme de pele, desodorante e prestobarba. Quem não puder doar esses produtos, pode estar realizando um pix de qualquer quantia para a chave: [email protected].

Os pontos de coleta estão distribuídos pela Cidade Universitária, localizada na Avenida Costa e Silva.

Empresa Júnior (EJ)

Empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos e com foco educacional, formada por alunos de universidades ou cursos técnicos. Com o objetivo de desenvolver os estudantes no âmbito pessoal e profissional por meio da vivência empresarial.

Apelidadas de EJs, elas se enquadram no terceiro setor da economia. O Movimento das Empresas Juniores (MEJ) contribui com uma importante parcela no desenvolvimento empresarial e econômico do país.

A primeira EJ surgiu em 1967, em Paris, pela necessidade dos alunos em conhecer as ferramentas do mercado de trabalho. Nasceu assim, a Junior ESSEC Conseil

