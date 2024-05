MS envia insumos e equipe especializada para auxiliar no resgate de animais no RS

Na manhã desta quarta-feira (15), equipe técnica composta por biólogos, veterinários e voluntários, juntamente a mais de 30 toneladas de suprimentos essenciais, partiu de Campo Grande com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A ação é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul em resposta às enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, visando auxiliar no resgate e cuidado dos animais domésticos e silvestres afetados pelo desastre natural.

A força-tarefa é organizada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), órgão que pertence à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Instituto Homem Pantaneiro.

O comboio inclui uma diversidade de insumos, como ração seca para diversos tipos de animais, medicamentos, vacinas, água mineral, mantas térmicas aluminizadas, cobertores, toalhas, colchonetes, caixas de transporte animal, entre outros.

Além disso, equipe multidisciplinar especializada, formada por 20 profissionais biólogos e veterinários, embarcou com a finalidade de fornecer suporte imediato às comunidades locais e às autoridades envolvidas nos esforços de resgate e recuperação.

A previsão de viagem até a capital gaúcha é de aproximadamente 30h, levando em consideração a distância, os limites de velocidade com o volume dos insumos arrecadados, além das intempéries climáticas.

A equipe multiprofissional está preparada para enfrentar os desafios decorrentes das condições adversas, proporcionando assistência qualificada e essencial para mitigar os impactos das enchentes na fauna da região.

“Estamos atendendo a uma convocação da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, em função dessa situação desesperadora por qual o estado passa, principalmente em relação aos PETs. A equipe e os insumos seguem direto para Porto Alegre (RS) e vão ficar à disposição do Governo do RS para receber as orientações necessárias em relação às áreas de maior vulnerabilidade”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.

Os suprimentos foram arrecadados por meio de ação envolvendo pontos de coletas em diversos locais de Campo Grande, ao longo dos últimos dias.

“Sabemos que muitas vidas estão sendo perdidas naquela região e acho que Mato Grosso do Sul tem o dever de ajudar e está fazendo muito bem feito. A população nos ajudou a arrecadar 30 toneladas de ração e insumos. Sabemos que os animais estão ficando sem tempo e é por isso que nos mobilizamos e estamos descendo para o Rio Grande do Sul. Cada uma dessas pessoas que estão descendo para lá sabe o que vão passar, das necessidades, mas estamos indo com a certeza de salvar vidas, porque todas as vidas importam”, enfatiza o superintendente de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues.

Parte da equipe multiprofissional que atuará no resgate de animais no RS

O Instituto Homem Pantaneiro é um dos órgãos especializados no resgate de animais durante os períodos de queimada em grande escala no Pantanal. Coordenador do Instituto, Sérgio Barreto afirma que equipe está preparada para enfrentar as adversidades.

“Nossa equipe está levando os materiais necessários para eventuais resgates, como puçás, pinças, cambões, caixas de contenção e outros imprescindíveis. É um cenário diferente do que encontramos aqui no Pantanal, mas essa equipe realiza treinamentos periódicos, sempre se atualizando perante a desastres em outros ambientes. Estamos treinados para fazer o melhor possível por essa população”.

É importante ressaltar que a iniciativa abrange tanto animais domésticos quanto silvestres, de pequeno, médio e grande porte. Na próxima semana, um novo comboio com mais insumos sairá da Capital Sul-mato-grossense rumo ao Rio Grande do Sul. Além disso, em revezamento, mais profissionais descerão o mapa para auxiliar no resgate de animais.

