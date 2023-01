JD1TV: Após um ano da decisão judicial, Frajola vive bem, mas enfrenta desafios

Após a decisão judicial que deu o direito ao gato Frajola de permanecer nas dependências do Condomínio Parque Residencial Mangaratiba, em Campo Grande, o animal passou a ser respeitado pelos moradores, e continuou sendo cuidado pelas famílias que sempre quis o seu bem por lá. Apesar de ter conquistado seus direitos, o animal ainda enfrenta alguns desafios com o síndico.

Depois de um ano de toda a repercussão do caso Frajola, um dos tutores do gato contou ao JD1 como o felino tem vivido desde então. Popular nas redes sociais, atualmente Frajola tem mais 18 mil seguidores no Instagram, de pessoas que abraçaram sua causa no ano passado.

Levando o lema "gato demais para ter um dono só", o 1º Animal Comunitário de MS tem tido uma vida mais tranquila, apesar de todas as dificuldades. Confira a visita ao Frajola:

