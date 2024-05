JD1TV: Municipalizado Campo-grandense! Hugo e Guilherme falam sobre 'No Pelo 360'

A tarde desta quinta-feira (16), foi agitada para os fãs da dupla sertaneja Hugo & Guilherme. Os meninos, que costumam dizer que são "municipalizado Campo-grandense" venderam ingressos para o show que acontece neste sábado (18), na Capital, pessoalmente aos fãs.

Assim como no ano passado, a ideia era que quem comprasse o ingresso nesta tarde, receberia os convites das mãos dos artistas e ainda poderia garantir aquela foto com os ídolos.

Em coletiva de imprensa, a dupla falou sobre as expectativas para o Festival 'No Pelo 360' que será no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Assista a entrevista para o JD1:



No Pelo 360º

Hugo e Guilherme está entre uma das mais ouvidas no País com as músicas do novo álbum. “Morena De Goiânia", "Vazou na Braquiara", "Carrefour". E as clássicas "Conveniência", "Mal Feito”, “Meu Número”, e “Oi Deus” que estão entre os principais sucessos da dupla.

O show acontece neste sábado (18), no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. As duplas VH & Alexandre e Maiara & Maraísa também foram confirmadas para o evento.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80,00. Compre aqui.

