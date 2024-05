Jovem é preso após bater na ex e no amigo dela em Dourados

Homem, de 22 anos, foi preso por bater na colega de trabalho e no amigo dela, durante a madrugada do dia 3 de maio. Ele seria ex-namorado da jovem, de 19 anos. O caso aconteceu em Dourados.

Conforme as informações policiais, na madrugada do dia 3 a jovem estava na casa do amigo, quando o ex invadiu o local e a agrediu. Depois disso, o autor passou a bater no rapaz, de 21 anos, com socos e chutes.

Por conta das agressões, a jovem ficou com o rosto inchado e com hematomas evidentes, sendo necessário levá-la ao UPA, onde ela deu entrada desacordada para receber atendimento médico.

Enquanto isso, o amigo da vítima procurou a polícia. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados tomou conhecimento dos fatos e iniciou diligências para localizar o autor. Ele acabou sendo detido no local de trabalho. Apesar de ter ficado em silêncio durante interrogatório, o homem enviou várias mensagens à vítima, pedindo desculpa, pedindo para levá-la ao médico e dizendo que a agrediu e os ameaços por motivo de ciúmes.

Ele foi preso preventivamente depois da audiência de custódia.

