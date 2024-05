Escolas, forças de segurança e Fiems terão pontos de arrecadação para ajudar o RS

A população de Mato Grosso do Sul poderá ajudar, diretamente, as vítimas das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. A partir desta terça-feira (7), serão estabelecidos pontos de coleta em todas as escolas da Rede Estadual e unidades das forças de segurança estadual, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além do Centro De Convenções Albano Franco e Edifício da Fiems.

Serão aceitas doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado. As doações ocorrem por meio da campanha “MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul”, organizada pelo Governo do Estado, Sistema Fiems e Energisa, com apoio da Viação Cruzeiro do Sul e da Vitlog Transportes.

O governador Eduardo Riedel explicou que a ação tem como objetivo, por meio da solidariedade sul-mato-grossense, diminuir o sofrimento dos gaúchos. “Demandamos equipes para lá e vamos fazer tudo o que for possível para ajudar. Agora, acho importante uma grande corrente de solidariedade. Estamos mobilizando a sociedade, junto com atores da iniciativa privada, que é o ‘MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul’, uma grande campanha onde cada cidadão e cidadã sul-mato-grossense que queira poderá contribuir”, afirmou.

Além das futuras doações, o Estado já enviou militares e um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para socorrer as vítimas da enchente.

