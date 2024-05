Jovem é agredida, roubada e sequestrada pelo ex-namorado em Sidrolândia

Uma jovem, de 23 anos, foi sequestrada, furtada durante uma tentativa de assassinato. O caso aconteceu na noite de domingo (5), em Sidrolândia. O autor do crime seria o ex-companheiro da vítima.

Conforme o site Sidrolândia News, tudo começou quando ela mandou uma mensagem para o homem, dizendo que não queria mais ele dormindo em sua residência, pois iria terminar o relacionamento. Irritado e sem aceitar o término, o autor pulou o muro da casa da vítima roubando as chaves dela e o celular.

Ela então foi tentar recuperar os objetos, mas o homem forçou ela a entrar em um carro e trancou as portas. No começo, o autor alegou que queria apenas conversar com ela antes de entregar as chaves, porém, o ex mudou de ideia de uma hora para outra, ficando agressivo e passando a proferir ameaças de morte contra a jovem.

Assustada enquanto o companheiro dirigia, ela conseguiu colocar o carro no ‘ponto morto’ ao mudar a marcha. Neste momento, o autor ficou furioso e passou a agredir, de maneira extremamente violenta, a ex-companheira, com socos, tapas.

Mesmo apanhando, a vítima conseguiu abrir a porta do carro e pular para fora. Populares, que viram a cena, a ajudaram a ir para a UPA do município. Por conta da queda do carro, ela tinha vários ferimentos pelo corpo.

O homem fugiu do local levando o celular, as chaves e a carteira da vítima. Ele está sendo procurado pelas autoridades policiais.

