Suspeito de assassinar cabeleireira em Iguatemi é preso no Paraná

Clewerson Pereira de Oliveira, suspeito de assassinar a namorada Aline Mayara Boni, de 24 anos, a tiros na última segunda-feira (29/4), em Iguatemi, a 414 quilômetros de Campo Grande, foi preso nesta segunda-feira (6) em Toledo, cidade na região oeste do Paraná.

Segundo levantamento feito pela Polícia Científica de Naviraí, Aline foi morta logo após ficar de joelhos, e foi atingida com dois disparos na cabeça, havendo exposição de massa encefálica.

Testemunhas afirmaram para a polícia que ouviram pelo menos quatro disparos, e assim que saíram na rua, visualizaram Clevinho, como é conhecido Clewerson, colocando uma arma na cintura, subindo em uma moto e fugindo do local do crime, acompanhado de um comparsa.

O suspeito foi preso pela Guarda Municipal de Toledo, que informou ter encontrado o suspeito enquanto uma equipe realizava patrulhamento na região da rodoviária da cidade. Os agentes avistaram um casal de moradores em situação de rua, e durante a abordagem, outros três homens passaram pelos guardas e observaram a ação.

Ao finalizarem a conversa com o casal, os agentes afirmaram que dois dos três homens vistos anteriormente, ao avistarem a viatura da Guarda Municipal, tentaram fugir, momento em que foram abordados.

Um dos homens apresentou documento e foi liberado, mas Clewerson afirmou não ter documentos e mentiu sobre o próprio nome. Foi só após ser questionado novamente que ele confessou ser de Mato Grosso do Sul e que estaria fugindo do crime que cometeu em Iguatemi.

Ele foi preso após os agentes confirmarem a o mandado de prisão emitido pela Justiça sul-mato-grossense.

