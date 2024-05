Pensando no Inverno: Faculdade Anhanguera arrecada roupas em Dourados

Interior Homem é esfaqueado e morre após dar tapa na cara do primo em Sidrolândia

O diretor da Faculdade Anhanguera, Fábio Aparecido Júlio, acredita que a doação fortalece o senso de solidariedade e empatia na sociedade. "Quando você contribui com uma doação, está mostrando empatia e se integrando a uma comunidade comprometida em aprimorar o bem-estar das pessoas. Isso proporciona uma sensação de contentamento e felicidade ao perceber que está impactando positivamente a vida de alguém. Essa sensação de gratidão e alegria deve contagiar e motivar a todos a agirem de maneira semelhante", ressaltou.

A ação solidária foi organizada pelos alunos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis EAD, e tem como objetivo amenizar os efeitos do clima rigoroso em todo o Estado, além de abrir uma oportunidade para que toda a sociedade exerça um ato solidário.

A Faculdade Anhanguera de Dourados está como ponto de arrecadação de roupas, cobertores e outros pertences de extrema importância para a proteção contra as baixas temperaturas. A população pode doar até o dia 23 de maio. Todos os itens serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade, que necessitam de ajuda durante os meses mais frios do ano.