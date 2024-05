Homem é encontrado morto em calçada em bairro de Aquidauana

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no início da noite desta terça-feira (14) em uma calçada de via uma pública em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no bairro da Serraria, próximo ao cruzamento das ruas Hélio Galan e Antônio Nogueira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma pessoa que havia sido encontrada, inicialmente, desacordada e caída em via pública. Porém, quando chegaram pelo local, constataram que o homem já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Científica, que realizou os trabalhos de praxe, mas não deu detalhes sobre as causas da morte. A primeira suspeita é que ele possa ter passado mal e morrido no local.

Contudo, exames necroscópicos serão realizados pelas autoridades para tentar descobrir a causa da morte.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Aquidauana.

