JD1TV: Comerciante devia dinheiro para oficial de Justiça morto em Douradina

A comerciante Letícia Vieira Pires, de 27 anos, foi presa em flagrante no início da noite desta terça-feira (23), apontada com uma das responsáveis pela morte do oficial de Justiça Gesualdo Xavier de Oliveira, de 67 anos, estava devendo dinheiro para o servidor público aposentado.

Na delegacia, a comerciante relatou que teve uma discussão com a vítima e por isso o matou. A principal motivação para essa discussão entre eles seria uma dívida que ela tinha com Xaxa, como o servidor era conhecido, e como não tinha dinheiro para pagar, decidiu matá-lo.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a mulher teria matado Gesualdo com facadas no pescoço e depois teria ateado fogo no corpo para tentar ocultar o crime. O corpo do idoso foi encontrado carbonizado nas margens da rodovia BR-163, na região de Douradina.

O carro que o oficial de Justiça foi encontrado abandonado em um estacionamento na rua Toshinobu Katayama, nas proximidades do Hospital da Vida. Dentro dele estavam roupas sujas e com marcas de sangue.

A Polícia Civil deve realizar uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também