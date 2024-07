MP investiga possível nepotismo na nomeação de companheira do prefeito em Ladário

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou investigação formal contra o prefeito de Ladário, Iranil de Lima Soares. O Inquérito Civil nº 06.2024.00000581-9 visa apurar possíveis irregularidades relacionadas à nomeação de sua companheira para um cargo de comissão na prefeitura.

Segundo o MPMS, o inquérito investiga a nomeação de uma pessoa para o cargo de Assessor Executivo I, símbolo DGA-3, que seria incompatível com as normas de nepotismo. O procedimento, que tramita sob sigilo, é conduzido pelo promotor Luciano Bordignon Conte.

Até o momento, não foram divulgados os nomes dos envolvidos diretamente afetados pela investigação, nem detalhes adicionais sobre as acusações. O MPMS mantém a confidencialidade para possivelmente assegurar a integridade da apuração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também