A caminho da igreja, jovem morre atropelado por carreta na BR-359, em Coxim

O jovem Tiago Lucas Andrade, de 21 anos, morreu atropelado no final da tarde desta quinta-feira (25), na BR-359, no distrito de Silviolândia, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Ele estava seguindo para uma igreja quando foi atingido por uma carreta.

O condutor do veículo não teria percebido o acidente e seguiu viagem. Segundo o site Edição MS, a carreta estava no sentido para Coxim e estaria carregada com eucalipto.

A mãe de Tiago disse que ele estava seguindo para igreja no momento do atropelamento. Algumas pessoas chegaram a citar um caso de depressão, mas situação que não foi confirmada pelos familiares.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e acompanhou o desfecho da ocorrência.

