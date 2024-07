Lula desembarca quarta-feira em Corumbá para avaliar ações contra incêndios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Corumbá na próxima quarta-feira (31) para acompanhar as ações de prevenções contra incêndios na região do Pantanal. Essa é a primeira vez que o governante visita à região após a crise climática e o período de queimadas.

A viagem já estava sendo preparada pelo Palácio do Planalto, mas nas redes sociais, a pré-candidata a prefeitura de Campo Grande, Camila Jara, anunciou a vinda do presidente para a próxima semana.

Lula e a comitiva devem estar na Brigada Pronto Emprego, às 10h, para iniciar o acompanhamento das ações de combate aos incêndios florestais no Pantanal e anunciar investimentos do Ministério da Educação.

Anteriormente, as ministras Marina Silva e Simone Tebet estiveram em solo pantaneiro para acompanhar e desenvolver estratégias no combate as queimadas, sempre na presença do governador Eduardo Riedel e demais secretários.

A Operação Pantanal chega a 116 dias nesta sexta-feira (26) com atuação de 500 pessoas no combate aos focos ainda ativos de incêndios.

