Apostador de MS ganha R$ 500 mil em sorteio da Loteria Federal

Sorte do dia! Um apostador de Três Lagoas, ganhou um prêmio de R$ 500 mil, na noite dessa quarta-feira (24), com o bilhete de nº 076.247, válido pelo concurso 5.886 da Loteria Federal, modalidade ofertada pela Caixa Econômica Federal.

O ganhador comprou o volante da sorte na Loteria Caminhos da Sorte, instalada em Três Lagoas, distante 327 km de Campo Grande.

Outras quatro apostas no âmbito federal também levaram prêmios que variam de R$ 27 mil a R$ 18 mil conforme as regras estabelecidas pela Caixa. Os ganhadores moram nas cidades de São Paulo (SP), Timóteo (MG), Matão (SP) e Sâo Bernardo do Campo (SP).

Com g1

JD1 Notícias

