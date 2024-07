Cansada de apanhar, mulher esfaqueia marido no pescoço e acaba presa em Rio Brilhante

Mulher, de 25 anos, foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira (25), após desferir uma facada no pescoço do seu marido, de 37 anos, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande. A justificativa é que ela não aguentava mais apanhar do companheiro, mas que queria apenas 'dar um susto'.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de esfaqueamento e foi até o endereço, no cruzamento da avenida Augusto Lopes com a rua Hipólito Gonçalves de Oliveira.

Por lá, souberam que a vítima foi socorrida por populares até o hospital. Mas no local ainda estava a mãe da suspeita, onde relatou que a filha não aguentava mais ser agredida pelo companheiro e que após esfaqueá-lo, fugiu da residência com a faca.

Durante diligências, os militares conseguiram localizar a mulher. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia, e afirmou que, além das agressões, não aguentava mais ver seu marido consumindo bebida alcoólica demasiadamente e indo toda vez para botecos, ao invés de ficar com a família.

Casados, eles possuem três filhos juntos e reafirmou a informação de que queria apenas dar um susto no companheiro e achou que não tinha acertado o golpe com a faca. O objeto usado no crime não foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

