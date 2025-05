Idoso é agredido pelo próprio filho e desmaia ao receber 'mata-leão' em Corumbá

Um idoso, de 64 anos, foi agredido pelo próprio filho durante uma brigada ocorrida na noite de terça-feira (27), em uma casa localizada na Rua Josè Frageli, Bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local a vítima estava consciente e orientado. Porém, apresentava lesões na altura do pescoço e face, além de escoriações diversas pelo corpo.

Ele contou que tem problemas cardíacos e que durante as agressões, seu filho aplicou um golpe de ‘mata-leão’, fazendo-o desmaiar. Após o atendimento emergencial a vítima foi transportada ao Pronto-Socorro.

