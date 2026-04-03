Motociclista de aplicativo é torturado após alugar moto para trabalhar em Campo Grande

Um homem de 56 anos foi vítima de tortura após ter a motocicleta bloqueada e ser atraído para uma residência, na madrugada desta sexta-feira (3), no bairro São Conrado, em Campo Grande. Dois suspeitos foram detidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima abordou uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento, apresentando um ferimento com sangramento na cabeça.

Aos policiais, ele relatou que havia alugado uma motocicleta para trabalhar como motorista de aplicativo e que, ao retornar de uma viagem, o veículo parou de funcionar devido ao bloqueio do rastreador. Em seguida, o proprietário da moto foi ao seu encontro e o acompanhou até uma residência na Rua Internacional.

No local, conforme o relato, a vítima foi convidada a entrar no imóvel para conversar, momento em que foi derrubada, teve os calçados retirados e foi molhada com água. Em seguida, o suspeito teria utilizado fios elétricos desencapados para tentar aplicar choques. Durante a ação, outro homem teria atingido a cabeça da vítima com um pedaço de madeira.

Mesmo ferido, o homem conseguiu reagir, fugir do imóvel e pedir ajuda à polícia.

No endereço indicado, os policiais encontraram vestígios que confirmavam a versão da vítima, como manchas de sangue, um lençol molhado e fios desencapados.

Por conta disso, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Durante diligências, um dos suspeitos foi localizado em uma residência na mesma rua. Já o outro foi encontrado em outro endereço, onde os policiais apreenderam R$ 2.471 em dinheiro, três celulares e uma máquina de cartão.

A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA Leblon, onde recebeu atendimento médico.

Os dois suspeitos foram levados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Onde o caso foi registrado como crime de tortura e segue sob investigação.

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