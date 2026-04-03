Motorista de aplicativo é sequestrado durante assalto em Campo Grande

Um motorista de aplicativo de 32 anos foi feito refém durante um roubo na noite desta quinta-feira (2), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem trabalhava de moto com transporte por aplicativo quando, por volta das 23h50, trafegava pela Avenida Ernesto Geisel, no sentido aeroporto, quando foi abordado por dois suspeitos armados que estavam em uma motocicleta. Durante a abordagem, eles disseram: ‘encosta a moto que vamos levar’.

Segundo o relato, os criminosos anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima parasse. Em seguida, levaram o celular que estava no suporte do guidão, além da carteira com documentos pessoais e cerca de R$ 1,6 mil em dinheiro.

Ainda conforme o registro, os assaltantes obrigaram o motorista a seguir com eles até a região do bairro Jardim Noroeste, onde ele foi levado para dentro de uma casa abandonada e mantido sob vigilância por um dos suspeitos.

Durante esse período, o outro criminoso saiu com a motocicleta da vítima. Algum tempo depois, ele retornou com o veículo e, na sequência, a dupla levou o motociclista até o bairro Jardim Zé Pereira, onde ele e a moto foram abandonados por volta das 4h50 desta sexta-feira (3).

A vítima relatou que a motocicleta estava com o tanque cheio no momento do crime, mas foi devolvida quase sem combustível.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O crime foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

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