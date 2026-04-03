Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Jovem ameaça arrancar a cabeça da mãe e jogar no rio em Dourados

Ainda segundo o registro, esta é a quarta vez que o rapaz é preso pelo mesmo tipo de crime desde dezembro

03 abril 2026 - 16h31Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Um jovem de 21 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (2) após ameaçar matar a própria mãe, no bairro Jardim Santo André, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 15h, quando o rapaz estava na residência com a mãe, de 47 anos. Durante a discussão, ele passou a ameaçar a vítima, afirmando que pegaria um facão para “arrancar o pescoço” dela e depois “jogar no rio”.

Assustada com as ameaças, a mulher acionou a Polícia Militar, que foi até o local e realizou a prisão do suspeito.

O jovem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica.

Ainda segundo o registro, esta é a quarta vez que o rapaz é preso pelo mesmo tipo de crime desde dezembro. Conforme informado à polícia, ele é usuário de entorpecentes.

O caso segue sob investigação.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Polícia
Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado