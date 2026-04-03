Jovem ameaça arrancar a cabeça da mãe e jogar no rio em Dourados

Um jovem de 21 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (2) após ameaçar matar a própria mãe, no bairro Jardim Santo André, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 15h, quando o rapaz estava na residência com a mãe, de 47 anos. Durante a discussão, ele passou a ameaçar a vítima, afirmando que pegaria um facão para “arrancar o pescoço” dela e depois “jogar no rio”.

Assustada com as ameaças, a mulher acionou a Polícia Militar, que foi até o local e realizou a prisão do suspeito.

O jovem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica.

Ainda segundo o registro, esta é a quarta vez que o rapaz é preso pelo mesmo tipo de crime desde dezembro. Conforme informado à polícia, ele é usuário de entorpecentes.

O caso segue sob investigação.

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