Mulher não aceita dividir comida com o companheiro e é espancada em Amambai

Uma mulher de 21 anos foi agredida pelo companheiro após negar dividir comida com ele na noite de quinta-feira (2), em Amambai.

Segundo o registro de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um morador relatar que um casal brigava em via pública, na Rua General Câmara, no bairro Vila Manvailler.

No local, a vítima contou que foi agredida pelo marido com socos na cabeça e nas costas. Ela detalhou ainda que a briga começou após se recusar a dividir comida com o suspeito.

Ainda de acordo com a vítima, os ferimentos no rosto seriam de uma agressão anterior, quando o companheiro teria arremessado uma pedra contra ela, causando um corte.

Apesar das lesões, a mulher recusou atendimento do Corpo de Bombeiros e não quis ser levada ao hospital.

Os policiais fizeram buscas na região e encontraram o suspeito em um lava-jato das redondezas. Ele também apresentava um ferimento no rosto e afirmou que foi atingido pela companheira com uma cabeçada.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e vias de fato.

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