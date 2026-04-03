Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Mulher não aceita dividir comida com o companheiro e é espancada em Amambai

Ela foi atingida por socos na região da cabeça e das costas; anteriormente, em outra confusão, o homem teria jogado pedras com a vítima, causando cortes em seu rosto

03 abril 2026 - 14h31Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Redes Sociais)

Uma mulher de 21 anos foi agredida pelo companheiro após negar dividir comida com ele na noite de quinta-feira (2), em Amambai.

Segundo o registro de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um morador relatar que um casal brigava em via pública, na Rua General Câmara, no bairro Vila Manvailler.

No local, a vítima contou que foi agredida pelo marido com socos na cabeça e nas costas. Ela detalhou ainda que a briga começou após se recusar a dividir comida com o suspeito.

Ainda de acordo com a vítima, os ferimentos no rosto seriam de uma agressão anterior, quando o companheiro teria arremessado uma pedra contra ela, causando um corte.

Apesar das lesões, a mulher recusou atendimento do Corpo de Bombeiros e não quis ser levada ao hospital.

Os policiais fizeram buscas na região e encontraram o suspeito em um lava-jato das redondezas. Ele também apresentava um ferimento no rosto e afirmou que foi atingido pela companheira com uma cabeçada.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e vias de fato.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Polícia
Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado