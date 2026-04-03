Homem ameaça arrancar a cabeça da enteada de 14 anos durante briga em Angélica

Um homem de 32 anos foi preso após agredir e ameaçar a companheira e a enteada na noite desta quinta-feira (2), em Angélica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h55 para atender a uma denúncia em uma residência localizada na Rua Pardal, no bairro Mutum. No local, os policiais encontraram o suspeito em visível estado de embriaguez e bastante alterado.

Segundo a polícia, o homem ameaçava a companheira de 32 anos, e a filha dela, uma adolescente de 14 anos, afirmando que iria matá-las. Ainda conforme o relato, ele chegou a dizer que arrancaria o pescoço da jovem.

A adolescente contou aos policiais que, antes da chegada da equipe, o homem teria utilizado um banco de ferro para agredi-la, atingindo sua cabeça e rosto, o que provocou lesões. Para se defender, ela reagiu e entrou em luta corporal com o agressor, causando arranhões no braço dele.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas. As duas solicitaram medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e vias de fato, todos no contexto de violência doméstica.

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