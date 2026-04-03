Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Homem ameaça arrancar a cabeça da enteada de 14 anos durante briga em Angélica

Além disso, o suspeito usou um banco de ferro para bater na menor enquanto ameaçava matá-la e genitora

03 abril 2026 - 13h51Brenda Assis
O caso começou com uma brigaO caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Um homem de 32 anos foi preso após agredir e ameaçar a companheira e a enteada na noite desta quinta-feira (2), em Angélica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h55 para atender a uma denúncia em uma residência localizada na Rua Pardal, no bairro Mutum. No local, os policiais encontraram o suspeito em visível estado de embriaguez e bastante alterado.

Segundo a polícia, o homem ameaçava a companheira de 32 anos, e a filha dela, uma adolescente de 14 anos, afirmando que iria matá-las. Ainda conforme o relato, ele chegou a dizer que arrancaria o pescoço da jovem.

A adolescente contou aos policiais que, antes da chegada da equipe, o homem teria utilizado um banco de ferro para agredi-la, atingindo sua cabeça e rosto, o que provocou lesões. Para se defender, ela reagiu e entrou em luta corporal com o agressor, causando arranhões no braço dele.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas. As duas solicitaram medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e vias de fato, todos no contexto de violência doméstica.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Polícia
Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado