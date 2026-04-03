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Homem bate em policiais ao resistir a abordagem em Laguna Carapã

O suspeito ainda tentou pegar a arma dos militares, sendo contido e algemado

03 abril 2026 - 13h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Laguna CarapãDelegacia de Polícia Civil de Laguna Carapã   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 25 anos foi preso após ameaçar policiais e resistir à abordagem na noite desta quinta-feira (2), em Laguna Carapã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria armado e teria apontado uma arma de fogo contra outra pessoa. Ainda segundo a denúncia, o suspeito estava em um veículo Fiat Uno prata, estacionado em frente a uma borracharia na Avenida Brasil, sentido saída para Dourados.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro e um grupo de pessoas nas proximidades. Questionado, o suspeito se identificou e foi orientado a colocar as mãos na cabeça para revista pessoal. Inicialmente, ele se recusou a obedecer à ordem, sendo necessário reiterar o comando por mais vezes até que atendesse parcialmente.

No momento em que a equipe se aproximou para realizar a busca, o homem teria se virado repentinamente e passado a agredir um dos policiais com socos. Diante da reação, os militares utilizaram técnicas de imobilização e conseguiram conter o suspeito.

Durante a ação, familiares do homem, entre eles a mãe e a esposa, tentaram interferir na abordagem com empurrões e puxões. Além disso, outro indivíduo que estava no local tentou pegar a arma de um dos policiais, sem sucesso. Ele ainda chegou a puxar uma das algemas e, em seguida, fugiu.

Após ser contido e algemado, o suspeito ainda teria ameaçado os policiais, afirmando em tom intimidatório: “Gravem bem o meu rosto”.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde o caso foi registrado. O caso foi registrado como ameaça, resistência e desobediência.

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