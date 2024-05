Corpo é encontrado com pés e mãos amarradas e amordaçado em Ponta Porã

Logo pelas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com os pés e as mãos amarradas, além de estar amordaçado próximo ao lixão em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, o corpo teria sido desovado no local por um veículo, no qual as características são desconhecidas.

Conforme o site Ponta Porã em Dia, catadores de materiais recicláveis que estavam passando pelo local, visualizaram o corpo e acionaram as autoridades para iniciarem a investigação do fato.

A vítima trajava um casaco, de cor escura e a calça estava abaixado, deixando as nádegas amostra.

A Polícia Militar, assim como Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local.

