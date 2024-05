Motorista morre carbonizado após capotar Saveiro na BR-463, em Ponta Porã

Motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado em decorrência de um capotamento de uma Volkswagen Saveiro, que acabou pegando fogo, após um acidente de trânsito que aconteceu na madrugada desta terça-feira (14), na BR-463, em Ponta Porã - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, no veículo ainda estava um passageiro, que também não teve a identificação revelada, onde ele foi socorrido a tempo para o Hospital Regional da cidade.

Ainda conforme o registro policial, o Corpo de Bombeiros informou a delegacia sobre o acidente com vítima fatal e ao chegar pelo local, os agentes visualizaram um Fiat Uno capotado de um lado da rodovia, enquanto no outro lado da pista, estava a Saveiro consumida pelo fogo e destruída.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local, porém, não soube dizer se ocupantes do outro veículo, no caso o Fiat Uno, foram socorridos.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e está sendo investigada.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

