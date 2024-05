MPMS libera delação de ex-servidor envolvido em escândalo de corrupção em Sidrolândia

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) autorizou o acesso à delação premiada de Tiago Basso da Silva, ex-servidor da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, aos investigados pelos supostos desvios de dinheiro na prefeitura. A delação, que está sendo mantida em 'sigilo', deverá auxiliar na defesa dos acusados de participarem de uma organização criminosa, segundo o MPMS.

Surgiram boatos de uma possível delação de uma ex-pregoeira, Ana Cláudia Alves Flores. No entanto, a promotora Bianka Machado Arruda Mendes negou a existência de qualquer acordo firmado com ela.

Tiago Basso da Silva e Ana Cláudia Alves Flores foram alvos da Operação Tromper, liderada pelo MPMS através do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). A operação resultou na prisão do vereador de Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), acusado pelo MPMS de ser o líder do esquema de desvios na Prefeitura Municipal de Sidrolândia, chefiada por Vanda Camilo, sogra de Claudinho Serra.

Agora, cabe aos advogados de defesa apresentarem as argumentações em favor dos envolvidos no caso. A investigação do Gaeco aponta para um prejuízo ao erário público estimado em cerca de R$ 15 milhões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também