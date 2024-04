23 dias depois, Claudinho Serra é solto

O vereador Cláudio Jordão de Almeida Serra, o "Claudinho Serra", preso desde 3 de abril, no âmbito da Operação Tromper, foi solto nesta sexta-feira (26) por decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A decisão, concedida agora há pouco pelo desembargador José Ale Ahmad Netto, entende que, apesar da prisão preventiva contra o vereador ter fundamentos, não se justifica devido a falta de elementos fortes o suficiente.

“Contudo, mesmo estando a prisão preventiva fundamentada, os elementos até agora trazidos a exame não são fortes no sentido de justificarem a manutenção da prisão cautelar do paciente, evidenciando, pelas circunstâncias apontadas, o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício da liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares alternativas”, diz trecho da decisão.

A decisão atende a um pedido do advogado de defesa do vereador, Tiago Bunning.

Para manter a liberdade provisória, o vereador precisará seguir uma série de condições, como o comparecimento mensal em juízo para comprovar o endereço atual e suas atividades, além de ter que utilizar uma tornozeleira eletrônica, tendo de retornar para sua residência, das 20h às 6h, diariamente.

Prisão

O vereador Claudinho Serra foi preso em sua residência no dia 3 de abril durante a terceira fase da Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco e pelo Gecoc, que investiga esquema de corrupção em contratos públicos na prefeitura de Sidrolândia.

Ele foi um dos 8 alvos de mandado de prisão que estavam sendo cumpridos na operação.

