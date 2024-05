Adriane comemora obra de pavimentação que liga o Serradinho ao Núcleo Industrial

A prefeita Adriane Lopes comemorou as obras de drenagem, pavimentação asfáltica e bacia de amortecimento nos Bairros Nova Campo Grande, Jardim Carioca, Indubrasil, Serradinho e Vila Popular, que estão prestes a serem finalizadas.

A prefeita destacou a importância das obras de pavimentação asfáltica para a população, afirmando que ela é uma das mais importantes para o cidadão, trazendo melhora na qualidade de vida, valorização aos imóveis, entre outros benefícios.

As obras contam com a drenagem de mais de 10 km e pavimentação de cerca de 7,33 km de sete vias, incluindo a Avenida Wilson Paes de Barros, que encurtará caminhos e facilitará o acesso na região.

Um dos focos das equipes está nas obras de drenagem, já que, devido ao lençol freático superficial, durante fortes chuvas, o solo não consegue absorver o volume de água e as ruas se transformam em canais de escoamento.

Outra obra de importância para a região é a bacia de amortecimento, que está sendo implantada próxima ao Residencial Nelson Trad. Com capacidade para reter até 50.929 metros cúbicos de água da chuva, a bacia, também chamada de piscinão, deve evitar alagamentos nas ruas dos bairros.

O projeto de vias estruturantes foi planejado em três lotes, com o primeiro contemplando as ruas 84, 83, 79, Avenida Wilson Paes de Barros e Avenida 3 do Bairro Nova Campo Grande. O segundo lote, no mesmo bairro, também inclui outro trecho de obras na Avenida Wilson Paes de Barros. Já o terceiro, e último lote, compreende a drenagem e pavimentação da Avenida Wilson Paes de Barros até a Avenida Gal. Alberto Mendonça Lima, no Jardim São Conrado.

Com as obras, moradores do Jardim São Conrado, Portal Caiobá, Tijuca, São Jorge da Lagoa e Aero Rancho devem presenciar uma ampliação no acesso aos bairros.

