Romário planeja voltar aos campos neste sábado

Atualmente atuando como senador do Rio de Janeiro pelo PL, o ex-craque da seleção brasileira Romário planeja voltar aos campos ainda neste sábado (18), para a primeira partida do América-RJ pela Série A2 do Campeonato Carioca.

A possibilidade foi levantada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16), onde o presidente do clube apontou para as chances de participar dos minutos finais da partida.

“Eu tenho treinando sim, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo”, afirmou.

A partida com possível volta de Romário acontece no sábado, às 15h, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, em partida do América-RJ contra o Petrópolis. Infelizmente para os fãs do jogador, a partida não terá transmissão oficial.

