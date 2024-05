Internado há mais de uma semana, Bolsonaro deve receber alta na sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde 6 de maio no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, afirmou nesta quarta-feira (15), ao portal Metrópoles, que deverá receber alta ainda nessa sexta-feira (17).

A informação foi confirmada por Bolsonaro à coluna de Igor Gadelha. “Alta na sexta-feira”, afirmou o ex-presidente.

Assim que receber alta, Bolsonaro deve deixar a capital paulista e seguirá de avião, ainda na sexta-feira, para Brasília, onde continuará com seu tratamento médico em casa.

Bolsonaro está internado desde o dia 6 de maio no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para tratar de uma erisipela, um tipo de infecção de pele causada por bactéria, em sua perna esquerda.

O ex-presidente estava recebendo antibióticos por via endovenosa, com o ciclo de antibióticos acabando nesta quarta-feira (15).

