Dorival Jr. anuncia convocados para a Copa América nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (10), o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., anuncia a convocação dos jogadores que defenderão o Brasil na Copa América. A lista será divulgada às 12h (horário de Brasília), em um evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Além da Copa América, os atletas selecionados vão atuar nos amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e Estados Unidos, dia 12 do mesmo mês, ambos em solo norte-americano. A preparação brasileira será realizada em Orlando, na Flórida.

A estreia canarinho na Copa América - que acontece entre 20 de junho e 14 de julho - será contra a Costa Rica, em 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Depois, a Seleção ainda enfrenta o Paraguai e a Colômbia na fase de grupos da competição.

Em seus primeiros compromissos sob o comando de Dorival, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha, em amistosos fora de casa.

