Domingo ainda tem Mostra Boca de Cena e teatro em Campo Grande

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A feira conta com um espaço dedicado à saúde, oferecendo aulas de yoga e fitdance, além de apresentações culturais e uma variedade de expositores. Para aqueles que desejam contribuir com doações para o Rio Grande do Sul, serão aceitos alimentos não perecíveis, roupas de frio, cobertores, colchões, roupas de cama, toalhas e materiais de higiene. Acontece até às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu, 500 - Carandá Bosque. Entrada é gratuita.

Mostra Boca de Cena - Para encerrar a semana da Mostra Boca de Cena, a programação do espetáculo teatral “Dom Casmurro”, às 16h. A classificação é de 12 anos. Às 20h, haverá “O Experimento Tirésias”, de Rick Thibau, com classificação indicativa de 16 anos. A partir das 16h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Trance na Rua - O evento de música eletrônica ocupará a Plataforma Cultural neste domingo, com setlist de Green e Comic Dust. A organização do Trance na Rua estará arrecadando alimentos e insumos de higiene pessoal para doar para o estado do Rio Grande do Sul. A partir das 14h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Casa Medina - O duo Filho dos Livres estará na Casa Medina neste domingo, fazendo o show com seus maiores sucessos, às 20h30. A abertura ficará com a banda Bounout. Também terá comida, hambúrgueres defumados e muita diversão. A partir das 15h, na Casa Medina, localizada na Av. Orlando Daros, 651. Entrada é R$ 45, pelo site.

Teatro Intercultural - O grupo Orendive Teatro Intercultural apresenta o espetáculo “Era uma vez en la fronteira selvagem”. Segundo a sinopse, ao redor de uma fogueira, surgem histórias da fronteira e animais, na mistura das línguas guarani kaiowá, espanhol e português. O espetáculo é acessível em libras. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Saraguá Beneficente - O Capivas Cervejaria recebe sarau beneficente, com artistas da dança, música, teatro, artes visuais e muito mais. O objetivo é arrecadar recursos para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Será das 18h30 às 23h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 5 na portaria.

Domingão Solidário S.O.S. RS - Uma noite beneficente está sendo organizada, com a participação de diversas bandas, incluindo Naip, Hollywood Cowboys, Foogha, Bêbados Habilidosos, Último Gole e On the Road. Serão mais de 6 horas de apresentações de rock e blues! Além disso, o local servirá como ponto de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul, e toda a entrada será revertida para auxiliar o estado gaúcho. Começa às 16h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 20 na portaria.

