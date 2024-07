Sextou! Fim de semana tem Samba Brasil, Diogo Nogueira e '4 Amigos' na Capital

Fim de semana chegou acompanhado do frio, mas Campo Grande tem muitos rolês! A programação está repleta de atividades para quem curte samba, pagode e rock. Ferrugem, Menos é Mais, Dieguinho e Dilsinho desembarcam na Capital para o Samba Brasil. Haverá também festival com doze horas de rock. No domingo, Diogo Nogueira chega à Capital para mais uma edição do "MS ao Vivo". Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Uma Moça na Cidade - O projeto "UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito" coloca em cartaz o espetáculo "Uma Moça da Cidade" nesta sexta-feira, com duas sessões. A história narra as desventuras de uma moça do interior (Ambrosina) numa cidade grande, que se apaixona, mas não tem o amor correspondido. Tem sessão às 15h e 17h, na sede do Fulano di Tal, localizada na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Nesta sexta-feira, a criançada se divertirá com oficina de foguetinho e apresentação teatral do espetáculo “Tim do Lê Lê”, com a Turma do Brincar. Às 20h, Fabi Strengari sobe ao palco para show com sucessos nacionais e internacionais. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Drag Super CG - Inspirado nos brunchs do Brasil e do mundo, o Drag Super CG vai celebrar a arte drag, trazendo performances de drag queens locais e convidadas, shows de talentos, competições, desfiles e outras atividades que promovem a cultura drag. Está marcado para às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo site.

Cervejaria Canalhas - Nesta sexta-feira, Coquetel Blue e Leca Harper se apresentam na cervejaria. A partir das 18h, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita até 20h.

Lançamento do curta “Noites em Claro” - Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, será lançado no dia 13 de julho o curta-metragem "Noites em Claro – Palavras do Bando do Velho Jack". O curta narra a trajetória de quase três décadas da banda sul-mato-grossense, destacando também os artistas que a influenciaram, como Miska Thomé, Guilherme Cruz, Geraldo Espíndola, Paulo Simões, e Oswaldo Vecchione, fundador da banda Made in Brazil. Começa às 19h, na entrada A do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

SambaCaos – Toda sexta-feira tem Sambacaos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub. A partir das 19h, Na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

A esperança - Nesta sexta-feira, três espetáculos da Broadway serão apresentados no Teatro Glauce Rocha. Sucessos da década de 70, “Godspell “, Jesus Christ Superstar” e Hair!, são considerados ícones do movimento de contracultura e falam de esperança. A partir das 19h45, no Teatro Glauce Rocha na UFMS. Entrada: a partir de R$ 126, pelo site.

Cerrado Alternativo - O Buteco do Miau recebe várias bandas autorais, de diversos gêneros musicais, da Cidade Morena nesta sexta-feira, no Cerrado Alternativo. Se apresentam The Black Coma, Poppa, Ed MC, Gurizin, Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica, Bravo e Meio, Frenezi, com participação de Estrangeiros e Sem Fabios. Começa às 20h, no Buteco do Miau, localizado na Av. José Nogueira Vieira, 1303. Entrada: R$ 15 na portaria.

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. A família Stevanovich, responsável pelo Le Cirque, tem mais de 150 anos de tradição circense. A trupe está na 6ª geração e tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

Samba no Vexame - O “sextou” no Vexame será com Pagode do Tadeu. Será das 20h às 2h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: a consultar na portaria.

Samba Brasil - Um dos maiores festivais de Samba retorna a Campo Grande neste final de semana. Na sexta-feira, às 21h, se apresentam Dieguinho, Ferrugem e Menos é Mais, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 110 pelo site.

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Pedrada Sunset Festival - Doze horas de muito rock para sacudir a capital. É o que promete o Pedrada Sunset Festival neste sábado, Dia Mundial do Rock. Vão ao palco Haiwanna, com o melhor do rock brasileiro; Ana & Mais, trazendo o som do indie rock; Hellora, com rock clássico; Lowdown (grunge) e Manchester Oasis Cover, banda de São Paulo. Será das 12h às 23h55, na SunsetGrowlerStation, localizada na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Mistura Aí - Samba de Moça, DJ Gaiezza, Larissa e Mariana se apresentam nesta edição da festa “Mistura Aí”, uma edição especial com samba e sertanejo. O evento contará com flash tattoo, feita por Don Menegazzo. A partir das 16h, no Don Menegazzo, localizadao na Rua Abdul Kadri, 52. Entrada: a partir de R$ 25.

Mixturô - Neste sábado acontece mais uma edição do arraiá Mixturô. A feira contará com expositores de artesanato, gastronomia, arte, moda e muito mais. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, localizada Av. Bom Pastor, 700. Entrada é gratuita.

Arraiá - Sábado é dia de arraiá com Mostra de Dança. O evento terá brincadeiras típicas, comidas e bebidas. A partir das 16h, no Doutor Bezerra de Menezes, 933. Entrada é gratuita.

Samba Brasil - Neste sábado, Top Samba, Dilsinho e Atitude 67 assumem os palcos do festival ‘Samba Brasil’. A partir das 17h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizada Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada: a partir de R$ 110 pelo site.

Arraiá da Pestalozzi - O tradicional arraiá da Associação Pestalozzi de Campo Grande acontecerá neste sábado. A organização pretende receber mais de mil pessoas para a festança. O evento contará com 15 barraquinhas de comidas e brincadeiras típicas de festa junina. Toda a renda angariada será revertida para a instituição. A partir das 17h, na Rua Pernambuco, 1253. Entrada é gratuita.

O Baile Todo - Os DJs TGB e Gustavo Freitas tocam só músicas nostálgicas dos anos 2000 no Capivas Cervejaria. Vai ter Bonde do Tigrão e muito mais para matar a saudade. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Cervejaria Canalhas - Codinome Winchester volta aos palcos da cervejaria para garantir uma noite de muito rock n’ roll no Dia Mundial do Rock. A partir das 17h30, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

Festa Julina do El Montés - A Festa Julina do El Montés contará com comidas típicas, jogos, quadrilha improvisada e muito mais. O local, que ensina modalidades de Bouldering e Escalada Esportiva, oferecerá a oportunidade para os visitantes praticarem escalada durante o evento. Será das 18h às 22h, na Rua Barão de Melgaço, 444. Entrada é gratuita.

Arraiá dos Jornalistas e Padeiros de MS - Organizado pelo SindJor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul), a festa contará com comidas típicas, churrasco, doces, quentão, bar, barraca do beijo, música com o sanfoneiro Beto e um bingo com prêmios especiais, incluindo uma leitoa. A partir das 18h, na Av. Júlio de Castilho, 468. Entrada: R$ 5 na portaria.

A Fabulosa História do Guri-Árvore - O grupo de teatro Fulano di Tal apresenta o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” neste sábado e domingo. Livremente inspirada na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias dos irmãos Palmiro e Abílio. A partir das 18h (sábado) e 16h (domingo), na sede do Fulano di Tal. Entrada: gratuita, mediante reserva pelo WhastApp (67) 98129-7263.

Naip e Larissa e os Pexe - No Dia Mundial do Rock, as bandas Naip e Larissa e os Pexe se reúnem na Lupland para uma noite especial. As duas bandas irão tocar juntas e misturadas, proporcionando um show único. A partir das 18h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 70 pelo site.

Festival no Bueiro - Buscando transformar a arte em destaque nos eventos noturnos de Campo Grande, o Festival no Bueiro desembarca no Quiçá Bar, levando muita música, dança, performance e diversidade cultural. Se apresentam Lais Almeida, Giu Maciel, Frantielly Khadija, Tauanne Gazoso e Joca. O evento é acessível em Libras. Será das 19h às 2h, no Quiçá Bar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada: doação de itens de higiene básica.

Documentário “Barulho do Mato” - O documentário sobre a cena de Heavy Metal de Campo Grande estreará neste sábado. Este média-metragem mergulha na essência de uma cena musical que se mantém viva e vibrante através de riffs pesados e letras profundas. Uma jornada que promete evocar o saudosismo dos veteranos do rock e apresentar este universo rebelde e fascinante às novas gerações. Quem dirige o documentário é o jornalista Lucas Arruda e a cineasta Mariana Sena. A partir das 19h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Roda de Danças Circulares - Neste domingo tem Roda de Danças Circulares no Parque Itanhangá. O objetivo é propiciar um espaço de vivência grupal com danças, para promover a integração do grupo. Será das 9h às 14h, no Parque do Itanhangá, localizado na Rua Chaadi Scaff. Entrada é gratuita.

Feira Bolívia - Domingo é dia de Feira Bolívia. O evento contará com expositores de artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades. Haverá apresentações artísticas. Será das 9h às 14h, na Rua das Garças com Rua Anibal de Mendonça. Entrada é gratuita.

Arraiá do Juliano Varela - Vista seu traje típico e venha celebrar no arraiá mais inclusivo de Mato Grosso do Sul, organizado pela Associação Juliano Varela. A festa contará com muita música, dança e comidas típicas. Será das 11h às 20h, na Av. Marquês de Pombal, 2220. Entrada é gratuita.

Porco no Rolete do Cotolengo - O tradicional Porco no Rolete do Cotolengo chega à 17ª edição neste domingo. O evento beneficente vai angariar fundos para a instituição social que há 28 anos atende crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral grave. A partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 50 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99693-1080; R$ 60 na hora.

Fila de Piadas - Um dos maiores grupos de stand-up do Brasil, “4 Amigos” celebram 10 anos com o retorno do sucesso “Fila de Piadas”. Os comediantes prometem uma noite repleta de risos e diversão. Sessões às 15h, 17h, 19h e 21h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo site.

Afrogueto - Domingo é dia de mais uma edição do Afrogueto. O evento contará com shows de Poka Pala e Lucy, apresentações das Djs Gabis, Afroqueer LadyAfroo, performances de Kiunna e Sabrina Lima e, exposições por Coletivo Enegrecer. O Afrogueto contará com intérpretes de libras para acessibilidade cultural. Será das 15h às 22h, no Parque Olímpico Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Cool Stuff - A feira temática terá edição especial com moda sustentável, com exposição de peças de mais de 15 brechós. Vai ter música com DJ Chico durante o evento. Será das 17h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Arraiá do Panamá - O Jardim Panamá organiza seu próprio arraiá julino pelo segundo ano consecutivo e convida todos os moradores do bairro e região. A programação inclui shows ao vivo, além das tradicionais barraquinhas de comida. A partir das 17h, na Rua Palestina, entre a R. Beatriz Cordeiro Leal e R. Náutico. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Neste domingo terá mais uma edição do Pagode da Nuala. Desta vez, a edição é em comemoração aos dois anos da festa. A partir das 18h, no Ponto Bar.

MS ao Vivo - Diogo Nogueira apresentará no MS ao Vivo seu novo show, que está em turnê pelo país. Além de novas interpretações de sucessos como "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou" e "Sou Eu", Diogo trará o samba de roda da Bahia. Ton Alves abrirá o show com uma mistura de MPB e, pop e Black Music. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Tributo aos Bee Gees - O show que conta a história dos irmãos Gibb chega à Campo Grande neste domingo. Com mais de 5 décadas de história, os Bee Gees seguem no imaginário e nos ouvidos de milhares de pessoas ao redor do mundo. Com uma carreira consolidada por 10 Grammys e mais de 350 milhões de cópias vendidas (entre inúmeros outros prêmios). Está marcado para às 20h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 170, pelo site.

