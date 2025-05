Chácaras, chalés e pesqueiro, Distrito de Palmeiras oferece opções no fim de semana das mães

Oferendo opções de variados passeios, o Distrito de Palmeiras em Dois Irmãos do Buriti está pronto para receber as famílias que neste fim de semana querem uma programação especial de Dia das Mães.

As atrações são banhadas por paisagens com riachos e cachoeiras. As atividades incluem, rapel, tirolesa, boia cross, descida de caiaque, pesque e solte, acampamentos, entre outros.



Veja:

Pousada João de Barro

@pousada.joao.debarro

Ângelo 67 99208 7123

( Chalés com churrasqueira individual, internet, piscina, camping, às margens do rio Aquidauana)

Pousada das Palmeiras

@pousadadaspalmeirasms

Gabriela 67 99944 8977

(Chalés, casas, churrasqueiras, internet, piscina, tanque de peixes, com acesso ao rio Aquidauana)

Rancho da Conquista

@rancho_daconquista_fam.brandao

Josefa 67 99602 3763

(Chalés, quartos, suítes, piscina, passeio a cavalo, tanque de peixes, com acesso ao rio Aquidauana)

Chácara 3L Camping

@chacara_3l_palmeiras_ms

Zezinho 67 9943-6684

Lucilene 67 9895-7705

(Com infraestrutura exclusiva para Eventos e Camping)

Pousada Rancho Alegre

@ranchoalegre11

Vilela 67 99984 6711

Rogéria 67 99162 5182

(Quartos, piscina, tanque de peixes, com acesso ao rio Aquidauana)

Recanto Jacaroa

@recantojacaroa

Airbnb

Rodrigo 67 99663 6570

(Piscina, sauna, açude "Pesque e solte", acesso ao rio Aquidauana à 250m)

Pesqueiro Santa Elena

@pesqueiro_santaelena

Luciano 6799144-4551

Elena 6799240-2984

(Pousada, casa, camping, tanque de peixes, com acesso ao rio Aquidauana)

Rancho Florido

André 67 99298 8394

(Casa, área gourmet c/ churrasqueira, piscina, acesso ao rio Aquidauana)

Pousada e Pesqueiro Recanto Cigano

@recanto_cigano_2025

Aline 67 99111-8061

(Casa, churrasqueira, área gourmet, tanque de peixes, com acesso ao rio Aquidauana)

Pousada Cachoeira

Julia 67 99652-3054

Wander 67999881230

(Quartos com banheiro casal e solteiro)

Estrada Parque Palmeiras-Piraputanga - Distrito de Palmeiras

Pousada Antigo Aposento

Isa 67 9846-3735

(Quartos c/ banheiro casal e solteiro)

Avenida Miguel Chaia s/n

Próximo ao Córrego Correntes

Pousada e Restaurante Vale do Sol

@restaurante_vale_do_sol

Jô 67 99635-2852

(Pousada, quartos e suítes, restaurante, próximo ao Córrego Correntes)

Pousada MC

Cris 67 99244-0687

Maik 67 99243-1281

(Suítes c/ 01 cama de casal e 01 cama solteiro, wi-fi, ar condicionado, frigobar, tv, próximo ao Córrego Correntes)

Pousada Família Pedrialli

@pousadafamiliapedrialli

Pedrialli 67 99937-6933/67 99271 7621

(Quartos c/ banheiro c/ 01 cama de casal e 01 cama solteiro - centro- Distrito de Palmeiras)

Chácara da Família

Emerson 67 99176 9397

(Casa c/ 4 quartos, acomoda até 15 pessoas, wi-fi, piscina, churrasqueira, c/ acesso ao rio Aquidauana)

Sol Amarelo Ecopousada

@solamareloecopousada

Leandro 67 99644-5433

(Apartamentos, piscinas adulto e infantil, mesa de sinuca, lago pesque e solte, redário, quadra de vôlei e acesso ao rio Aquidauana)

Aventura e Ecoturismo

Vertical Aventura e Ecoturismo

@verticalaventura

Gilberto 67 99225-2589

Guia de Turismo especializado

Passeios no Distrito de Palmeiras e região

*Trilhas

*Rapel

*Acampamento

*Trekking

*Tirolesa

*Boia Cross

*Descida de caiaque no rio Aquidauana

*Aluguel de caiaques

Pesqueiro Pesque e Pague Águas de Palmeiras

@aguas_de_palmeiras_ms

Gabriel 67 98195-1237Funcionamento

Day use

* Terça a domingo 7:00h às18:00h

• Pesque Pague

• Pesque e solte

• Tanques e peixes

3 tanques: com pacu, pintado e curimba

