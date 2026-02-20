Festival de Verão com atividades como yoga, canoagem, fitdance ocorre em 8 de março

Com uma manhã repleta de atividades esportivas, lazer e integração ao ar livre, a quarta edição do Festival de Verão será realizado no dia 8 de março, das 7h às 11h no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande.

O festival marca a abertura do calendário esportivo da instituição e reúne diversas atividades que incentivam a prática esportiva e o lazer para toda a família.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a edição anterior contou com a participação de quase 4 mil pessoas, e a expectativa é ampliar o público neste ano. “São várias modalidades disponíveis, uma oportunidade para que a população experimente novas atividades em um ambiente agradável, em contato com a natureza”, destacou.

O Festival de Verão também simboliza o início de um calendário esportivo amplo, que se estende ao longo de todo o ano. A programação prevê ações voltadas ao lazer, à prática esportiva e às competições, tanto na Capital quanto em municípios do interior do Estado, fortalecendo o acesso ao esporte em diferentes regiões.

A programação terá início com a 19ª edição da Corrida Feminina, organizada pela MR Sports. O diretor da empresa, Marcio Rodrigues, destacou a importância da prova, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“A corrida abre oficialmente o festival, com largada às 7 horas. São cerca de 900 mulheres participantes, com classificação geral e por faixa etária, além de troféus. É uma prova que celebra o Dia da Mulher, incentivando o esporte, a saúde e a participação feminina nas atividades esportivas”, ressaltou.

Ao todo, mais de 65 parceiros participam da iniciativa. Entre as atividades oferecidas estão yoga, capoeira, funcional, canoagem, fitdance, wrestling (luta olímpica), grupos de corrida, pipa, skate, crossfit, patinação, entre outras opções.

O evento contará ainda com estandes informativos de instituições como a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), CHOQUE (Batalhão de Polícia de Choque), CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS), SES (Secretaria de Estado de Saúde), entre outros órgãos parceiros.

Para participar da 19ª Corrida e Caminhada Feminina – 2026, com direito à camiseta e premiação, é necessário realizar a inscrição mediante pagamento pelo link: www.kmaisclube.com.br

