Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Fim de Semana

Festival de Verão com atividades como yoga, canoagem, fitdance ocorre em 8 de março

A programação terá início com a 19ª edição da Corrida Feminina

20 fevereiro 2026 - 13h23Sarah Chaves
Foto: Daniel Reino/ Comunicação Setesc Foto: Daniel Reino/ Comunicação Setesc  

Com uma manhã repleta de atividades esportivas, lazer e integração ao ar livre, a quarta edição do Festival de Verão será realizado no dia 8 de março, das 7h às 11h no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande.

O festival marca a abertura do calendário esportivo da instituição e reúne diversas atividades que incentivam a prática esportiva e o lazer para toda a família.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a edição anterior contou com a participação de quase 4 mil pessoas, e a expectativa é ampliar o público neste ano. “São várias modalidades disponíveis, uma oportunidade para que a população experimente novas atividades em um ambiente agradável, em contato com a natureza”, destacou.

O Festival de Verão também simboliza o início de um calendário esportivo amplo, que se estende ao longo de todo o ano. A programação prevê ações voltadas ao lazer, à prática esportiva e às competições, tanto na Capital quanto em municípios do interior do Estado, fortalecendo o acesso ao esporte em diferentes regiões.

A programação terá início com a 19ª edição da Corrida Feminina, organizada pela MR Sports. O diretor da empresa, Marcio Rodrigues, destacou a importância da prova, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“A corrida abre oficialmente o festival, com largada às 7 horas. São cerca de 900 mulheres participantes, com classificação geral e por faixa etária, além de troféus. É uma prova que celebra o Dia da Mulher, incentivando o esporte, a saúde e a participação feminina nas atividades esportivas”, ressaltou.

Ao todo, mais de 65 parceiros participam da iniciativa. Entre as atividades oferecidas estão yoga, capoeira, funcional, canoagem, fitdance, wrestling (luta olímpica), grupos de corrida, pipa, skate, crossfit, patinação, entre outras opções.

O evento contará ainda com estandes informativos de instituições como a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), CHOQUE (Batalhão de Polícia de Choque), CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS), SES (Secretaria de Estado de Saúde), entre outros órgãos parceiros.

Para participar da 19ª Corrida e Caminhada Feminina – 2026, com direito à camiseta e premiação, é necessário realizar a inscrição mediante pagamento pelo link: www.kmaisclube.com.br

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Fim de Semana
Bloquinho do Brincar anima Carnaval infantil no Pátio
Cia Barra da Saia
Fim de Semana
'Cia Barra da Saia' aposta em inclusão e protagonismo feminino na Orla Morena
Banda Foogha tocará no Irlandês Pub
Fim de Semana
Sábado é de Carnaval, mas agenda cultural tem shows de Rock e funk na Capital
Foto: Fernando Maia/Riotur
Fim de Semana
Final de semana tem Carnaval, feiras e shows em Campo Grande
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas
Hallison e Verônica
Fim de Semana
Instalação-performática "Bailar no Escuro" estreia nesta sexta
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
Justiça manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prédio histórico em Campo Grande
Iniciativa reúne comunidade, coletivos e comerciantes
Fim de Semana
Cia Barra da Saia promove ação de revitalização e ensaio na Orla Morena
Foto: Freepik
Fim de Semana
Agenda cultura de sábado tem flashback, música eletrônica e feira no parque
Foto: Mystical perversion
Fim de Semana
Noite de música no Buteco do Miau visa arrecadar recursos para tratamento de Guido Velasco

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026